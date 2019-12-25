Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Вакцинация от коронавируса в России будет проводиться в добровольном порядке. Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью программе "Вести в субботу" рассказал, что граждане активно интересуются вакциной.
Министр напомнил, что клинические испытания вакцины, которая была разработана коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, уже заканчиваются. Мурашко отметил, что испытания на добровольцах идут курсами, чтобы обеспечить безопасность страны.
Напомним, ранее сообщалось, что США скупили 90% мировых запасов препарата против коронавируса.
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