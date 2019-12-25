США скупили 90% мировых запасов препарата против коронавируса

По оценкам американского лидера, ремдесивир является очень эффективным в лечении "ковида".

Почти 90% мировых запасов препарата против коронавируса под названием ремдесивир закупили США, заявил президент страны Дональд Трамп.

По оценкам американского лидера, ремдесивир является очень эффективным в лечении "ковида", в связи с чем администрация президента приняла решение обеспечить контроль над его запасами.

Изначально данный препарат разрабатывался для лечения гепатита С и других заболеваний. На данный момент, он официально одобрен для использования при лечении больных коронавирусом в США, Японии, Республике Корея, Индии, Израиле и Великобритании.