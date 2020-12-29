В данный момент готовится документ на выделение 2,7 миллиардов рублей на лекарства.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более миллиона россиян лечатся от COVID-19 на данный момент или находятся на подозрении о наличии инфекции. Об этом он рассказал на расширенном заседании комитета СФ по социальной политике.

Не хотелось бы говорить, что сегодня мы уже находимся в формате без коронавирусной инфекции. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Он отметил, что в данный момент готовится документ на выделение 2,7 миллиардов рублей на лекарства для пациентов с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно.

Ранее Мурашко заявил, что фонд "Круг добра" находится на финальной стадии запуска.

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