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Мурашко заявил, что более миллиона россиян лечатся от COVID-19 на данный момент

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В данный момент готовится документ на выделение 2,7 миллиардов рублей на лекарства.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более миллиона россиян лечатся от COVID-19 на данный момент или находятся на подозрении о наличии инфекции. Об этом он рассказал на расширенном заседании комитета СФ по социальной политике.

Не хотелось бы говорить, что сегодня мы уже находимся в формате без коронавирусной инфекции.

Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Он отметил, что в данный момент готовится документ на выделение 2,7 миллиардов рублей на лекарства для пациентов с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно.

Ранее Мурашко заявил, что фонд "Круг добра" находится на финальной стадии запуска.

Видео: Совет Федерации

Теги: коронавирус, мурашко, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Blentee Browimb
Сегодня 12:24

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