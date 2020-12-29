Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более миллиона россиян лечатся от COVID-19 на данный момент или находятся на подозрении о наличии инфекции. Об этом он рассказал на расширенном заседании комитета СФ по социальной политике.
Не хотелось бы говорить, что сегодня мы уже находимся в формате без коронавирусной инфекции.
Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ
Он отметил, что в данный момент готовится документ на выделение 2,7 миллиардов рублей на лекарства для пациентов с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно.
Ранее Мурашко заявил, что фонд "Круг добра" находится на финальной стадии запуска.
Видео: Совет Федерации
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
хочeшь тpаxнyть краcивую дeвкy?! Oдинoкие и Замyжниe oчень xoтят ceкca, здесь дают в пoпy и бeрyт в pот, без дeнeг и обязательств, все aнoнимнo и беcплaтнo, можешь убeдиться cам ----- http://srt.vg/club