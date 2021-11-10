Мурашко: вакцины "Спутник Лайт" в России достаточно

В Минздраве оценили запасы вакцины от ковида.

Вакцины "Спутник Лайт" в России достаточно. Такое заявление сделал глава российского здравоохранения Михаил Мурашко. Чиновник выступил на заседании профильного комитета в Государственной Думе.

Вакцины "Лайт" достаточно ... "Лайт" - нет проблем по производству, он в наличии есть. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Напомним, что ранее министр упоминал о том, что использовать "Спутник лайт" будут только в целях вакцинации населения. Такой информацией специалист делился в рамках своего рабочего визита во Владимирскую область. В настоящее время препарат является единственной в стране однокомпонентной вакциной от ковида. После прививки пациент может сразу получить сертификат с QR-кодом. Из-за этого спрос на "Спутник Лайт" резко подскочил в регионах. Это сказалось на запасах препарата в некоторых субъектах РФ.

Стало известно о санкциях для пенсионеров за отказ от прививки.

Фото и видео: Госдума РФ