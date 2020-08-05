Мурашко: вакцин от ковида в каждом регионе России хватит на два месяца

Глава Минздрава РФ оценил средства, имеющиеся в регионах для лечения пациентов от COVID-19.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцин от ковида в каждом регионе России хватит на два месяца. Такое заявление на правительственном совещании сделал чиновник. эксперт добавил, что дополнительные денежные средства, которые были направлены кабинетом министров на региональную борьбу с коронавирусной инфекцией (в виде 110 млрд рублей) поступили в субъекты РФ для закупки лекарств для пациентов, находящихся на амбулаторном лечении.

У нас достаточное количество пунктов вакцинации, вакцины запасы более чем на два месяца в каждом субъекте РФ. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

В настоящее время под присмотром медиков остается 967 тысяч граждан РФ с коронавирусом.

Мурашко назвал прооцент привитых россиян в ковидных больницах.

Фото: Правительство России