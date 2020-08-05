Глава Минздрава РФ рассказал о пациентах, лечащихся в стационарах от ковида.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал процент привитых россиян в ковидных больницах. Информацией чиновник поделился на правительственном совещании при участии президента РФ. По данным спикера, на лечении в стационарных отделениях инфекционных госпиталях с тяжелой формой коронавирусной инфекции находится менее 0,03% пациентов, ранее получивших вакцину от ковида.

С тяжелым течением среди вакцинированных это фактически единичные случаи, это менее 0,03% из общего количества. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова указала на необходимость сократить сроки тестирования граждан на коронавирус, включая получения ими результатам, с 48 часов до 24. Ранее 48 часов было рекомендовала кабмином с момента поступления биологического материала в лабораторию.

Мурашко: у ВОЗ отсутствуют претензии к "Спутнику V".

Фото и видео: kremlin.ru