Мурашко: у переболевших COVID-19 наблюдается тяжелое поражение сердца и легких

Кроме того, врачи диагностируют у переболевших ковидом поражение эндокринной системы и кожи.

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что после перенесенного COVID-19 может наблюдаться тяжелое поражение сердца и легких. Об этом он сказал в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

По словам министра, серьезные патологии у переболевших обнаруживают при проведении комплексного медицинского осмотра. Кроме того, специалисты выявляют и другие осложнения.

При проведении углубленной диспансеризации доктора диагностируют у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, тяжёлое поражение сердца, легких, эндокринной системы, кожные проявления в том числе. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Он отметил, серьезные последствия COVID-19 требуют интенсивного лечения. Для этого российское Правительство выделило дополнительные средства, которые уже дошли до лечебных учреждений.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что пожилые люди легко переносят вакцинацию от коронавируса.

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