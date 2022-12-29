Глава Минздрава РФ рассказал о федеральной программе.

Глава российского министерства по здравоохранению Михаил Мурашко сообщил о готовности программы по лечению людей с сахарным диабетом. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт пояснил, что президент страны Владимир Путин ранее дал поручение правительству с 2023 года запустить масштабный проект по противодействию диабету. Руководитель кабинета министров Михаил Мишустин дал поручение Минздраву до 30 декабря внести на изучение согласованный с профильными ведомствами паспорт федеральной программы.. Сейчас в РФ находится более пяти миллионов граждан с установленным диагнозом "сахарный диабет".

Сейчас подготовлена программа. Она включает в себя и развитие школ сахарного диабета. Вообще, это же для конкретного пациента формируется образ жизни, поэтому своевременные знания, обучение - это важно. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству запустить с 2023 года в стране масштабную программу для борьбы с диабетом. По данным главы государства, в России свыше 5 млн граждан с установленным диагнозом сахарного диабета. Позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву до 30 декабря внести согласованный с профильными ведомствами паспорт федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом".

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Фото и видео: Одноклассники /Вести Live