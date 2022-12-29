В новых регионах РФ более 1,5 тыс. детей получили медпомощь в рамках профосмотров

Михаил Мурашко рассказал о работе по обеспечению медорганизаций оборудованием.

В новых регионах России более 1,5 тысяч детей получили хирургическую, высокотехнологическую в том числе, медицинскую помощь в рамках профилактических осмотров. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал глава российского министерства по здравоохранению Михаил Мурашко. Он напомнил, что подобные мероприятия ранее были организованы по поручению президента Владимира Путина. Эксперт добавил, что в первую очередь граждан следует обеспечить доступностью ко всем возможностям, которыми обладает медицина.

Уже более 112 тыс. детей осмотрены, и мы идем по выверенным графикам - до конца учебного года все, кто подлежат осмотру и выразили свое желание, они получат медпомощь. Можно сказать, что более 1,5 тыс. детей уже получили хирургическую. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Глава Минздрава РФ пояснил, что на текущий момент 172 медицинские организации ремонтируются на этих четырех территориях. ремонтные работы завершены на 50 объектах, сейчас туда отправляется оборудование. Ключевым аспектом является соблюдение принципов лицензирования и единые условия оказания помощи. Михаил Мурашко добавил, что на лекарственное обеспечение регионов было выделено свыше 7,5 млрд рублей.

Мурашко рассказал о ситуации с лекарствами в России.



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