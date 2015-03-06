Мурашко рассказал о ситуации с лекарствами в России

Глава Минздрава оценил обстановку с обеспечением препаратами как стабильную.

Глава российского министерства по здравоохранению Михаил Мурашко рассказал о ситуации с лекарствами в стране. Информацией чиновник поделился с журналистами телеканала "Россия-24". Специалист отметил, что обстановка складывается стабильная, однако государству требуется наращивать научные и промышленные компетенции. Гость программы отметил, что в мире фиксируется активный спрос на одни и те же препараты и медицинские изделия.

... Конечно же, подталкивает всех делать активные шаги по развитию производства, должны помнить о том, что расчетные компетенции - это ... задача сегодняшнего дня, и ни в коем разе ее нельзя откладывать на завтра. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Михаил Мурашко подчеркнул, что ни одна страна в мире не имеет полного ассортимента производства медицинской продукции, лекарств, медизделий, однако развитые страны стараются сформировать у себя как можно больше площадок для изготовления, чо особенно стало заметно после начала пандемии ковида.

Мурашко заявил об отсутствии кризисных ситуаций в здравоохранении на фоне санкций.

Фото и видео: Одноклассники /Вести Live