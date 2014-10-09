Мурашко: ситуация с COVID-19 в России остается крайне напряженной

Глава Минздрава рассказал о эпидситуации в стране.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остается крайне напряженной. Такое заявление журналистам сделал глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко. Чиновник добавил, что эпидемиологическая обстановка по регионам продолжает ухудшаться. Информацией спикер поделился во время рабочего визита в Курскую клиническую больницу.

Ситуация, которая сегодня с новой коронавирусной инфекцией имеет место в стране, она остается просто крайне напряженной и пока эскалируется. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Эксперт напомнил, что российские медики наблюдают за состоянием здоровья свыше 1,038 млн пациентов, зараженных коронавирусом. Он напомнил о рекомендации пройти углубленную диспансеризацию всем гражданам, которые переболели инфекцией. В частности, что после лечения ковида у пациентов может фиксироваться токсическое поражение печени.

Мурашко: вакцин от ковида в каждом регионе России хватит на два месяца.

Фото: Правительство России