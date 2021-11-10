Мурашко рассказал о производстве жизненно важных препаратов в России

В Минздраве оценили возможности по производству лекарственных препаратов в РФ.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал о производстве жизненно важных препаратов. На профильном заседании комитета по охране здоровья в Государственной Думе РФ чиновник рассказал, что около 70% таких лекарств производятся на территории страны.

По лекарствам. Конечно же, страна должна иметь систему производства полностью, от разработки до производства. И сегодня это как никогда актуально. И почти 70% списка ЖНВЛП сегодня производится в России. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Эксперт напомнил политикам, что в России открываются заводы, занимающиеся изготовлением гормональных препаратов, моноклональных антител. По мнению Мурашко, если бы этого производства не существовало в стране, то "ситуация была бы совершенно другая". В Минздраве считают государство достаточно крепким и серьезным для того, чтобы самостоятельно разрабатывать и производить медицинские препараты. По данному направлению РФ стремится выйти в мировые лидеры.

Мурашко: пока нельзя точно сказать, какой уровень антител к ковиду является защитным.

Фото и видео: Госдума РФ