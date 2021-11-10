Мурашко: пока нельзя точно сказать, какой уровень антител к ковиду является защитным

Глава Минздрава РФ призвал ревакцинироваться каждые полгода.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил о том, что пока нельзя точно сказать, какой уровень антител к ковиду является защитным. Такую позицию чиновник высказал на профильном заседании комитета по охране здоровья от Государственной Думы. При этом чиновник уточнил, что при доминирующем распространении штамма "дельта" стране важно сохранять высокий уровень антител граждан к коронавирусу. В связи с этим Минздрав опубликовал последние рекомендации, в которых рекомендуется ревакцинироваться каждые шесть месяцев.

Пока точно, с достоверностью 100%-ной, не можем сказать, какой уровень антител [на] 100% гарантирует стерильность, потому что все равно на слизистую попадает инфекция. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Мурашко: вакцины "Спутник Лайт" в России достаточно.

Фото и видео: Госдума РФ