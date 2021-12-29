В Минздраве оценили необходимость данных лабораторий для РФ.

Глава российской системы здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о переоснащении микробиологических лабораторий. Информацией специалист поделился в рамках заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Он уточнил, что работа по данному направлению завершается.

В общей сложности было выделено из федерального бюджета 5,7 миллиарда рублей, освоение составило почти 90%. 11 субъектов должны завершить мероприятия до конца года. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Чиновник объяснил коллегам из кабинета министров, что государство за счет переоснащения лабораторий фактически получат лаборатории третьего уровня, которые будут размещаться в каждом субъекте страны.

В Минздраве заявили, что технологии по лечению "омикрона" полностью отработаны.

Фото и видео: Правительство России



