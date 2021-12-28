В Минздраве заявили, что технологии по лечению "омикрона" полностью отработаны

Группа специалистов совместно с Роспотребнадзором изучила вопросы оказания помощи пациентам.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что технологии по диагностике и лечению пациентов со штаммом коронавируса "омикрон" полностью отработаны. Об этом он сообщил на заседании президиума Координационного совета по COVID-19.

По словам Мурашко, недавно из ЮАР вернулась группа специалистов, которая совместно с Роспотребнадзором вопросы оказания медицинской помощи тем, у кого диагностировали новый штамм коронавируса. Он также заявил, что специалисты изучили все вопросы, касающиеся течения заболевания.

Ранее Попова заявила, что в России сейчас доминирует штамм "дельта".

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