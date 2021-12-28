Попова заявила, что в России сейчас доминирует штамм "дельта"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России сейчас доминирует штамм коронавируса "дельта". Об этом она сообщила на заседании президиума Координационного совета по COVID-19.
Попова напомнила, что в Россию штамм "дельта" попал из курортных зон мира, где отдыхали граждане. На сегодяшний день он остается доминирующим на территории страны.
Также глава ведомства отметила, что чувствительность штамма "омикрон" к средствам дезинфекции не изменилась.
Ранее мы сообщали, что более 60% пожилых россиян привились от коронавируса.
Видео: Правительство России
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