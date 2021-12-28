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Попова заявила, что в России сейчас доминирует штамм "дельта"

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Она напомнила, что в страну штамм попал из курортных зон мира.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России сейчас доминирует штамм коронавируса "дельта". Об этом она сообщила на заседании президиума Координационного совета по COVID-19.

Попова напомнила, что в Россию штамм "дельта" попал из курортных зон мира, где отдыхали граждане. На сегодяшний день он остается доминирующим на территории страны.

Также глава ведомства отметила, что чувствительность штамма "омикрон" к средствам дезинфекции не изменилась.

Ранее мы сообщали, что более 60% пожилых россиян привились от коронавируса.

Видео: Правительство России

Теги: анна попова, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости России,

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