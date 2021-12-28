Более 60% пожилых россиян привились от коронавируса

Глава Минздрава отметил, что по данному направлению необходимо усиливать работу в регионах.

Более 60% жителей России старше 60 лет привились от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по COVID-19.

Глава ведомства уточнил, что на сегодняшний день полную вакцинацию прошли 67% пожилых россиян. Также Мурашко отметил, что по данному направлению необходимо усиливать работу в регионах. По его словам, эта категория до сих пор находится в группе риска.

Ранее мы сообщали, что правительство выделит более 128 млрд рублей медикам за борьбу с COVID-19.

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