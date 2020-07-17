В пятницу, 17 июля, стало известно о том, что Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение. Об этом сообщает ТАСС.
Оттмечается, что при этом авиакомпаниями придется разработать ряд мер по борьбе с коронавирусом.
Возобновлять авиасообщение необходимо, но мы понимаем, что любые послабления в сегодняшних ситуациях должны быть с определенными поправками, ограничениями, предупреждениями
Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ
В минувшую среду, 15 июля, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что авиационные власти России уже ведут работы по возобновлению международного авиасообщения.
Ранее мы сообщали о том, что Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Армении и Азербайджана.
Видео: ВК/Свердловская область
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