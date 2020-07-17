Мурашко считает, что возобновлять международное авиасообщение нужно, но при сохранении определенных ограничений для профилактики новой коронавирусной инфекции.

В пятницу, 17 июля, стало известно о том, что Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение. Об этом сообщает ТАСС.

Оттмечается, что при этом авиакомпаниями придется разработать ряд мер по борьбе с коронавирусом.

Возобновлять авиасообщение необходимо, но мы понимаем, что любые послабления в сегодняшних ситуациях должны быть с определенными поправками, ограничениями, предупреждениями Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ

В минувшую среду, 15 июля, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что авиационные власти России уже ведут работы по возобновлению международного авиасообщения.

Ранее мы сообщали о том, что Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Армении и Азербайджана.

Видео: ВК/Свердловская область