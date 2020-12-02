Мурашко: ожидаемая продолжительность жизни в России к концу года составит 72,4 года

Глава Минздрава РФ рассказал о прогнозных показателях по демографии.

Глава российского министерства по здравоохранению Михаил Мурашко рассказал о том, что ожидаемая продолжительность жизни в России к концу 2022 года составит 72,4 года. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе интервью с журналистами телеканала "Россия-24". Он пояснил, что приводит данные по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. Эксперт пояснил, что согласно прогнозам предполагалось, что продолжительность жизни в среднем составит 71 год. Эти данные были связаны с учетом высоких показателей заболеваемости за первые четыре месяца. По словам Мурашко, ситуация изменилась к лучшему за счет улучшения подходов лечения пациентов и мерам профилактики населения.

Мы видим, что ожидаемая продолжительность жизни составит выше, чем 72,4 года. Это показатели, которые по сравнению с 2021 годом улучшились на 2,4 года. Это пока прогнозные показатели, я думаю, что по факту они будут несколько выше. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Мурашко отметил, что ситуация стала меняться в лучшую сторону благодаря мерам профилактики заболеваний и улучшению подходов к лечению.

Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России достаточно стабильной.



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