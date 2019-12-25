Глава Минздрава рассказал о негативной статистике по гибели жителей региона.

Глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко назвал причины избыточной смертности на Дальнем Востоке. Во время правительственного совещания по вопросам социально-экономического развития ДФО спикер привел статистику по летальным случаям в регионе. В первую очередь высокая гибель населения фиксируется из-за употребления алкоголя, заметил чиновник.

Высокое число трудоспособного населения в структуре требует особого акцента на снижение внешних причин смертности, потому что в этом регионе действительно есть избыточные показатели. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Чиновник заметил, что кроме алкоголя в дФ также имеются и другие сопряженные причины, а также темы, касающиеся ведения здорового образа жизни.

Мурашко: тех, кто прошел острую фазу ковида, нужно выводить из "красной зоны".

Фото: Правительство России