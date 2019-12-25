Мурашко: тех, кто прошел острую фазу ковида, нужно выводить из "красной зоны"

Глава Минздрава рассказал о восстановлении коронавирусных пациентов.

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал медиков как можно скорее переводить пациентов с ковидом из "красной зоны" в более спокойную. Перемещение зараженных возможно уже после того, как люди прошли через острую фазу и уже не являются распространителям инфекции. Перевод поможет им быстрее восстановиться и пройти реабилитацию, физиотерапию или получить другое лечение. Мнением чиновник поделился с журналистами телеканала "Россия-24".

Сегодня мы просто требуем от медработников, особенно находящихся в "красных зонах": пожалуйста, "прошли" острую фазу лечения, переведите пациента на другую через фильтр в другое отделение. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Говоря о восстановлении здоровья коронавирусного пациента Мурашко заметил, что важно заниматься реабилитацией функции легких.

Мурашко предупредил о высоком риске смерти в течение полугода после перенесенного ковида.

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