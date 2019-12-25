По его словам, россиянам необходимо научиться грамотно выстраивать свой рацион.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал ошибки в рационе россиян. Об этом он рассказал на четвертом Национальном конгрессе "Национальное здравоохранение".

По его словам, россиянам необходимо научиться грамотно выстраивать свой рацион. Мурашко подчеркнул, что среднесуточное потребление сахара в четыре раза превышает рекомендуемые нормы. Кроме того, потребление соли выросло в 2,5 раза. Глава Минздрава призвал людей осознанно выбирать продукты.

Мурашко добавил, что доступ к здоровой пище должен сопровождаться обучением тому, как применять эти продукты в жизни, как их готовить и употреблять По его словам, научные исследования установили прямую зависимость между рекламой определенных видов продуктов и ростом массы тела населения.

Фото: pxhere.com