Мурашко назвал эффективность "Спутника V" против штамма "дельта"

По его словам, препарат приблизительно на 95 процентов защищает против тяжелого течения болезни.

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что российский препарат "Спутник V" показал свою эффективность против штамма "дельта". Слова министра передает "РИА Новости".

Сегодня вакцина "Спутник V" показывает наиболее эффективные результаты по профилактике, по борьбе с дельта-штаммом. Последние результаты говорят о том, что эффективность составляет порядка 83%, это уже российские данные. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

По словам министра, данный препарат приблизительно на 95 процентов защищает против тяжелого течения COVID-19. Прививка остается эффективной и продолжает работать, отметил Мурашко.

Ранее представитель Института по социальной безопасности Сан-Марино Франко Кавалли заявил, что российский препарат от COVID-19 "Спутник V" показал свою высокую эффективность.

Фото: Telegram / Спутник V