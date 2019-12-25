Он отметил, что многие хотят вернуться в привычный ритм жизни.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко надеется на спад пандемии коронавируса к лету. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия-24".

Он отметил, что многие хотят вернуться в привычный ритм жизни — в том числе и медицинские работники.

Мы надеемся, что к лету эта ситуация начнет спадать. Михаил Мурашко, министр здравоохранения России

По его словам, это будет зависеть от методов лечения, которые появятся в ближайшее время.

Ранее в Минздраве рассказали о полувоенном сценарии борьбы с коронавирусом. Мурашко подчеркнул, что имеет ввиду систему развёртывания сети учреждений здравоохранения в регионах. Министр отметил, что в субъекты пришлось направлять дополнительные дотации, чтобы выправить ситуацию до нужного уровня.