Мурашко: доступность медпомощи для пациентов с онкозаболеваниями растет

Глава Минздрава напомнил о внедрении государством нового порядка оказания медпомощи пациентам.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о том, что доступность медицинской помощи для пациентов с онкологическими заболеваниями по стране растет. Об этом чиновник упомянул во время видеообращения к участникам общенационального XII форума "Движение против рака". Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, тренд по росту помощи пациентам с раковыми заболеваниями увеличивается.

Даже в условиях сложной эпидемиологической обстановки прошедших 2 лет нам удалось сохранить устойчивый тренд на повышение доступности медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Михаил Мурашко, глава Миндзрава РФ

Новый федеральный порядок оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями направлен на повышение эффективности и качества лечения больных. Граждане могут беспрепятственно получать терапию в государственных медицинских клиниках при наличии соответствующих показаний. Обновленные условия вступили в силу с 1 января. Регионы обязаны закрепить правила маршрутизации пациентов с онкозаболеваниями на территории субъекта. В документах указан перечень организаций и их подразделений, в которые врачи могут направлять пациентов для диагностики заболеваний.

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Фото и видео: YouTube / Движение против рака

