Голикова: онкозаболевания остаются в числе самых частых причин смерти в России

Вице-премьер РФ назвала основную задачу системы здравоохранения для защиты онкобольных в РФ.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что онкологические заболевания остаются в числе самых частых причин смерти в России. Она призвала коллег работать над важной задачей по снижению уровня. Достичь этого можно за счет повышения доступности и качества оказываемой медицинской помощи пациентам. Об этом чиновница упомянула в приветственной речи на общенациональном XII форуме "Движение против рака". Запись мероприятия есть YouTube-канале.

К сожалению, злокачественные заболевания по-прежнему занимают лидирующие позиции по смертности как в нашей стране, так и во всем мире, и противостоять этому страшному недугу можно лишь объединив усилия. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

По информации от эксперта, с конца 2018 года в РФ реализуется федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями". На реализацию проекта из государственного бюджета выделено "беспрецедентное финансирование". Голикова призвала объединиться кабмин, бизнес-индустрию, органы здравоохранения, научных деятелей и общественные организации в решении проблемы высокой смертности из-за новообразований.

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Фото и видео: YouTube / Движение против рака

