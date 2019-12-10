МО Петербурга запретят называться муниципальными округами

Инициативу внесла городская прокуратура и предложила изменить трактовку понятия.

В среду, 2 декабря, депутаты Законодательного собрания приняли за основу проект, согласно которому внутригородские муниципальные образования теперь не будут называться муниципальными округами. Об этом сообщило издание ЗакС.ру.

Прокуратура предложила внести правки в закон "О территориальном устройстве Санкт-Петербурга", изменив в нем трактовку понятия "муниципальный округ". Необходимость вызвана появлением точно такого же термина в федеральном законе об общих принципах организации местного самоуправления.

Теперь "муниципальный округ" – это "несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления".

Большинству МО города придется изменить уставы и другие документы.

Ранее мы писали, что муниципальный округ в Купчино переименуют в честь Александра Невского не раньше лета 2021-го года.

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