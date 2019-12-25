Муниципальный округ в Купчино переименуют в честь Александра Невского не раньше лета 2021-го года

Жители, со слов председателя МО, также поддерживают инициативу.

Муниципальный округ №75 во Фрунзенском районе могут переименовать в "Алексанровский" с 1 июля 2021-го года. Соответствующий законопроект прошел второе чтение в Законодательном собрании Петербурга 2-го декабря.

Глава муниципального округа Василий Коробко хотел переименовать округ с 1 января, однако придется подождать до лета. Это связано с переписью населения, которая запланирована на апрель следующего года.

Новое наименование будет связано с именем князя Александра Невского. Муниципальный совет уже получил одобрение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что законопроект о "наливайках" приняли во втором чтении в ЗакСе Петербурга.

Фото: vk.com/mo_aleksandrovskiy