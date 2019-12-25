Муниципальный округ во Фрунзенском районе хотят переименовать в честь Александра Невского

Глава муниципального округа отметил, что история этой территории связана с именем Александра Невского.

Муниципальный округ №75 по Фрунзенском районе хотят переименовать в честь князя Александра Невского. С соответствующим законопроектом к депутатам ЗакСа обратился муниципальный совет, передал корреспондент Piter.TV.

Предлагается переименовать округ в "Александровский". Муниципальный совет уже получил одобрение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Кроме того, опрос проводился среди местных жителей. Большинство из них также проголосовали "за".

Депутаты поддержали инициативу в первом чтении.

Также депутаты окончательно одобрили запрет на продажу "веселящего газа" несовершеннолетним.

Фото: vk.com/mo_aleksandrovskiy