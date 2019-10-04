Депутаты окончательно одобрили запрет на продажу "веселящего газа" несовершеннолетним

Документ отправился на подпись губернатору.

Депутаты Петербурга окончательно запретили продажу "веселящего газа" несовершеннолетним. Соответствующий законопроект прошел третье чтение в Законодательном собрании города.

Также депутаты ждут дальнейших действий от федеральных властей. Она надеются, что закись азота запретят для немедицинских целей не только несовершеннолетним, но и остальным гражданам. Самостоятельно ввести такой запрет Петербург не может, у него нет полномочий.

Также на проблему обратила внимание председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она призвала прекратить травлю детей.

Также в Петербурге выработают критерии для работы кальянных.

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