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Депутаты окончательно одобрили запрет на продажу "веселящего газа" несовершеннолетним
Сегодня, 13:15
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nadezhda_sib

Депутаты окончательно одобрили запрет на продажу "веселящего газа" несовершеннолетним

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Документ отправился на подпись губернатору.

Депутаты Петербурга окончательно запретили продажу "веселящего газа" несовершеннолетним. Соответствующий законопроект прошел третье чтение в Законодательном собрании города.

Также депутаты ждут дальнейших действий от федеральных властей. Она надеются, что закись азота запретят для немедицинских целей не только несовершеннолетним, но и остальным гражданам. Самостоятельно ввести такой запрет Петербург не может, у него нет полномочий. 

Также на проблему обратила внимание председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она призвала прекратить травлю детей. 

Также в Петербурге выработают критерии для работы кальянных. 

Фото: pixabay.com

Теги: веселящий газ
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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