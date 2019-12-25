Программа форума включает около 80 мероприятий.

В Мариинском дворце открылся седьмой Международный Муниципальный Форум БРИКС, который собрал представителей более 126 стран мира. Открывая мероприятие, депутат Дмитрий Дмитриев подчеркнул важность согласованного взаимодействия исполнительных и законодательных структур, способствующего укреплению международной роли Петербурга.

Программа форума включает около 80 мероприятий, охватывая широкий спектр тем, таких как цифровая трансформация, искусственный интеллект, инновации промышленности, спорт и другие сферы, важные для укрепления международного партнерства.

Александр Бельский, председатель Законодательного собрания Петербурга, также обратил внимание на важную роль Мариинского дворца как площадки для дискуссий, подчеркивая его вклад в развитие госуправления и муниципального самоуправления. В рамках форума проводится международная конференция, объединяя опыт регионов России и стран-участниц БРИКС.

Особое внимание уделяют вопросам профессиональной подготовки молодежи, участие которой обеспечивается проектами типа "Лидеры Петербурга", молодежной общественной организацией МГЕР и Молодёжим Парламентом. Большое внимание уделяется обучению и интеграции ветеранов специальных операций в управленческие структуры города.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Петербурга