В Ленобласти муниципальные парки предложили защитить от палаток и мусора законом о штрафах

Цель введения штрафов – сохранение природных ландшафтов.

В Ленобласти хотят начать штрафовать людей за установку палаток в муниципальных парках. Об этом сообщила пресс-служба ЗакСа региона в своих соцсетях.

Цель введения штрафов – сохранение природных ландшафтов. Сосновоборские активисты обеспокоены судьбой дюн вдоль побережья Финского залива, куда в тёплое время года приезжает множество людей, которые мусорят, жгут костры и нарушают рельеф древних территорий, которые, по некоторым данным, возникли ещё в доледниковый период.

Законопроектом предлагается ввести штрафы за установку на территории муниципальных парков и садов палаток. Физические лица за нарушение будут платить 3-5 тысяч рублей, должностные лица – 10-20 тысяч рублей, а юридические – 30-40 тысяч рублей. Предложение о введении штрафов рассмотрит постоянная комиссия по законности и правопорядку Ленобласти.

Также стало известно, что Петербург и Ленобласть объединят усилия по развитию транспортной инфраструктуры. По словам Беглова, сотрудничество города и области расширяется с каждым годом, интересы взаимоувязаны.

Фото: pexels