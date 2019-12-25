Муниципальные образования Ленобласти получили финансовые премии

Правительство поощрило города и поселения за высокие показатели.

Нескольким муниципалитетам Ленинградской области вручены денежные премии за хорошую работу и высокие показатели в сфере управления финансами. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Всего областная казна выделила на поощрение 5 миллионов рублей. Из них наибольшее количество дотаций присвоено Киришскому, Тихвинскому и Тосненскому районам – 993 тысячи, 760 тысяч и 747 тысяч рублей соответсвенно.

Также средства переданы в пользу:

Приморского городского поселения Выборгского района – 594 тысячи рублей;

Важинского городского поселения Подпорожского района – 454 тысяч рублей;

Кузнечнинского городского поселения Приозерского района – 452 тысяч рублей;

Елизаветинское сельского поселения Гатчинского района – 308 тысяч рублей;

Доможировского и Янегского сельских поселений Лодейнопольского района – 232 тысячи и 230 тысяч рублей;

Пениковского сельского поселения Ломоносовского района – 230 тысяч рублей.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти будут выдавать маски льготникам по будним дням.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области