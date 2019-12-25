Муниципальные образования Ленобласти получили финансовые премии

Нескольким муниципалитетам Ленинградской области вручены денежные премии за хорошую работу и высокие показатели в сфере управления финансами. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Всего областная казна выделила на поощрение 5 миллионов рублей. Из них наибольшее количество дотаций присвоено Киришскому, Тихвинскому и Тосненскому районам – 993 тысячи, 760 тысяч и 747 тысяч рублей соответсвенно.
Также средства переданы в пользу:
Приморского городского поселения Выборгского района – 594 тысячи рублей;
Важинского городского поселения Подпорожского района – 454 тысяч рублей;
Кузнечнинского городского поселения Приозерского района – 452 тысяч рублей;
Елизаветинское сельского поселения Гатчинского района – 308 тысяч рублей;
Доможировского и Янегского сельских поселений Лодейнопольского района – 232 тысячи и 230 тысяч рублей;
Пениковского сельского поселения Ломоносовского района – 230 тысяч рублей.
Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти будут выдавать маски льготникам по будним дням.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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