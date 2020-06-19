В пятницу, 19 июня, стало известно о том, что мультсериал "Солнечные противоположности" продлили на два сезона. Об этом сообщили на странице проекта в соцсети Instagram.
Автором проекта выступает Джастин Ройланд, который создал популярный сериал— "Рик и Морти". Теперь он будет работать над двумя мультипликациями одновременно.
В центре сюжета "Солнечных противоположностей" два инопланетянина Корво и Терри, которые вынуждены жить на Земле.
Ранее мы сообщали о том, что появились кадры мультфильма "Аи и ведьмы" от Хаяо Миядзаки.
Видео:Кинопиханик/YouTube
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