Премьера сериала состоялась 8 мая 2020 года.

В пятницу, 19 июня, стало известно о том, что мультсериал "Солнечные противоположности" продлили на два сезона. Об этом сообщили на странице проекта в соцсети Instagram.

Автором проекта выступает Джастин Ройланд, который создал популярный сериал— "Рик и Морти". Теперь он будет работать над двумя мультипликациями одновременно.

В центре сюжета "Солнечных противоположностей" два инопланетянина Корво и Терри, которые вынуждены жить на Земле.

Ранее мы сообщали о том, что появились кадры мультфильма "Аи и ведьмы" от Хаяо Миядзаки.

Видео:Кинопиханик/YouTube