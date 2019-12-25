Эта работа должна стать последней в его карьере.

В пятницу, 19 июня, стало известно о том, что в сети появились кадры мультфильма "Аи и ведьмы" от Хаяо Миядзаки. Они опубликованы на официальной страничке студии Ghibli.

Режиссером новой работы от студии "Гибли" стал сын Хаяо Миядзаки — Горо. Ранее он снял такие проекты, как "Моя тетушка ведьма" и "Ходячий замок". А "старший" Миядзаки специально для работы над этим проектом прервал свою пенсию. Проект станет последним в его карьере.

Стоит отметить, что новый мультфильм от студии Ghibli сделан в 3D формате.

Мультфильм вошел в официальную программу Каннского фестиваля, но точная дата выхода пока не сообщается.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер анимационного комикса Deathstroke Knights & Dragons.

Фото:Ghibli