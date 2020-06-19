Анимации присвоен взрослый рейтинг R.

В пятницу, 19 июня, стало известно о том, что в сети появился трейлер анимационного комикса Deathstroke Knights & Dragons. Ролик опубликован на YouTube-канале игрового портала IGN.

Отмечается, что анимацию создали на основе единственного вышедшего эпизода одноименного сериала. Отметим, что соответствующий проект тогда не получил своего продолжения.

В сюжете нового анимационного сериала история наемного убийцы Слэйда Уилсона, который живет двойной жизнью. Он является и неумолимым киллером Deathstroke и примерным семьянином. Стоит отметить, что мультфильм получил взрослый рейтинг R.

Ранее мы сообщали о том, что в сцене "Стражей галактики 3" может появиться неожиданный персонаж.

Видео:IGN/YouTube