  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:35
49
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Мультсериал "Простоквашино" покажут в Эстонии

0 0

Все серии мультфильма будут переведены на эстонский язык.

В четверг, 8 октября, стало известно о том, что мультсериал "Простоквашино" намерены показать в Эстонии. Об этом сообщает пресс-служба студии "Союзмультфильм".

Известно, что премьера сериала пройдет в эфире крупнейшего телеканала страны ETV. Отмечается, что соглашение включает неисключительную лицензию на демонстрацию 56 картин из "золотой коллекции".

Мультсериал специально переведут на эстонский язык.

Ранее мы сообщали о том, что "Союзмультфильм" снимет фильм о чебурашке за 600 млн рублей.

Видео:Союзмультфильм/YT

Теги: простоквашино, союзмультфильм, эстония
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии