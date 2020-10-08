Мультсериал "Простоквашино" покажут в Эстонии

Все серии мультфильма будут переведены на эстонский язык.

В четверг, 8 октября, стало известно о том, что мультсериал "Простоквашино" намерены показать в Эстонии. Об этом сообщает пресс-служба студии "Союзмультфильм".

Известно, что премьера сериала пройдет в эфире крупнейшего телеканала страны ETV. Отмечается, что соглашение включает неисключительную лицензию на демонстрацию 56 картин из "золотой коллекции".

Мультсериал специально переведут на эстонский язык.

Ранее мы сообщали о том, что "Союзмультфильм" снимет фильм о чебурашке за 600 млн рублей.

Видео:Союзмультфильм/YT