Мультфильм с Путиным и Моди набрал более миллиона просмотров

Мультфильм по просмотрам преодолел отметку 1 130 900 просмотров на всех площадках

Анимационный ролик индийского телеканала India Today с участием российского президента Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди собрал более 1,13 миллиона просмотров на YouTube-канале. Соответствующий комментарий сделал корреспондент информационного агентства "РИА Новости". Журналист произвел подсчет данных с официальных аккаунтов и перепостов через социальные сети. Речь идет о ролике, который опубликован накануне выхода большого интервью местного телеканала с лидером Кремля. Также видеозапись появилась в эфире телеканала в дни рабочего визита Владимира Путина в Индию, где он находился 4-5 декабря по официальному приглашению коллеги.

Уточним, что основная часть просмотров пришлась на официальные публикации India Today на YouTube. Там ролик увидело свыше 969 тысяч пользователей. Более 853 тысяч просмотров зафиксировано на основном канале и еще 115 тысяч на дополнительном. Перепосты дали СМИ ещё около 161,9 тысячи просмотров. На YouTube сторонний перепост набрал свыше 18 тысяч просмотров, а на видеохостинге Rutube зрители увидели проект порядка 33 тысяч раз. В социальной сети "ВКонтакте" анимационное видео посмотрели более 109 тысяч раз.

Напомним, что по сюжету мультипликационного ролика Путин и Моди едут на мотоцикле мимо нефтяных вышек. В поездке герои поют популярную в Индии песню о дружбе. На заднем плане за персонажами появляются зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, которые Россия поставляет Индии. Далее в кадре возникают две автозаправочные станции с надписями "Россия" и "США". У американской колонки стоит президент-республиканец Дональд Трамп, который внимательно наблюдает за мотоциклом с политиками. Нарендра Моди заправляет байк около российской бензоколонки, после чего уезжает вместе с Владимиром Путиным, оставляя Дональда Трампа позади.

Фото и видео: YouTube / SoSorry