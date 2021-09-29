Ранее в Перми учитель призвал детей помолиться Аллаху.

Муфтий Москвы отреагировал на видео с "молящимися на уроке" детьми. В интервью "РИА Новостям" главным имам соборной мечети в Москве Ильдар Аляутдинов оценил ролик, распространенный по социальным сетям. В нем мальчик рассказал, что преподаватель физкультуры на уроке попросил учащихся сесть и помолиться Аллаху о здоровье. Инцидент зафиксирован в школе под номером 123 в Перми. После необычной инициативы учителя занятия продолжились в обычном формате.

Если все было так, как говорит ученик... в данной ситуации учитель должен был учесть, что мы живем в многонациональной и многоконфессиональной стране. Призывать учеников к формам поклонения определенной религии - неправильно. Ильдар Аляутдинов, муфтий Москвы

Эксперт заметил неоднозначность ситуации, так как слова ребенка противоречат заявлениям школьной администрации. Он не исключил того, что педагог неудачно пошутил ил школьник воспринял слова учителя неправильно. Муфтий призвал прессу не раздувать эту историю, так как в учебном заведении не призывали детей ни к чему аморальному.

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