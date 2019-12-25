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Мужчина поджег автомобиль своей бывшей сожительницы на Загребском бульваре
Сегодня, 9:57
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Мужчина поджег автомобиль своей бывшей сожительницы на Загребском бульваре

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Пару лет назад злоумышленник привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

Мужчина поджег автомобиль бывшей сожительницы во Фрунзенском районе. В результате пожара загорелось еще одно авто, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение о случившемся у дома №43 по Загребскому бульвару в полицию поступило вечером 17-го октября. Полиция установила, что в огне оказался автомобиль 52-летней местной жительницы. Кроме того, пострадала еще одна иномарка, которая была припаркована поблизости.

По подозрению в совершении поджога полицейские задержали 55-летнего гражданина одного из сопредельных государств. Ранее он сожитетельствовал с потерпевшей. Отмечается, что пару лет назад мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Подозреваемого задержали. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец загремел в больницу после неудачного ограбления аптеки. 

Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС

Теги: автомобиль, поджог, сожитель
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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