Мужчина поджег автомобиль своей бывшей сожительницы на Загребском бульваре

Пару лет назад злоумышленник привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

Мужчина поджег автомобиль бывшей сожительницы во Фрунзенском районе. В результате пожара загорелось еще одно авто, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение о случившемся у дома №43 по Загребскому бульвару в полицию поступило вечером 17-го октября. Полиция установила, что в огне оказался автомобиль 52-летней местной жительницы. Кроме того, пострадала еще одна иномарка, которая была припаркована поблизости.

По подозрению в совершении поджога полицейские задержали 55-летнего гражданина одного из сопредельных государств. Ранее он сожитетельствовал с потерпевшей. Отмечается, что пару лет назад мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Подозреваемого задержали.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец загремел в больницу после неудачного ограбления аптеки.

Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС