Мотоциклиста из России ударили ножом на АЗС на юге Казахстана

На российского гражданина напали с ножом в Казахстане, когда посетитель заправлял свой мотоцикл на автозаправочной станции. Соответствующий инцидент произошел 13 апреля на территории местной АЗС в Жамбылской области. К 32-летнему жителю Москвы, который ехал на открытие сезона байкеров в Шымкент, подошёл 30-летний житель Алматы. Злоумышленник несколько раз при всех ударил оппонента его ножом. Затем преступник скрылся на белом автомобиле "Тойота". Пострадавшего сначала отвезли в местную больницу, но в дальнейшем мужчина отказался от госпитализации. Правоохранительные органы задержали нападавшего. В обстоятельствах инцидента разбирается полиция. По предварительной версии следствия, причиной атаки с холодным оружием стал словесный конфликт, который произошел возле кассы АЗС.
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Фото и видео: Telegram / SHOT
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