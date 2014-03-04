Мотоциклиста из России ударили ножом на АЗС на юге Казахстана

Полиция задержала злоумышленника из Казахстана, напавшего на гостя своей страны.

На российского гражданина напали с ножом в Казахстане, когда посетитель заправлял свой мотоцикл на автозаправочной станции. Соответствующий инцидент произошел 13 апреля на территории местной АЗС в Жамбылской области. К 32-летнему жителю Москвы, который ехал на открытие сезона байкеров в Шымкент, подошёл 30-летний житель Алматы. Злоумышленник несколько раз при всех ударил оппонента его ножом. Затем преступник скрылся на белом автомобиле "Тойота". Пострадавшего сначала отвезли в местную больницу, но в дальнейшем мужчина отказался от госпитализации. Правоохранительные органы задержали нападавшего. В обстоятельствах инцидента разбирается полиция. По предварительной версии следствия, причиной атаки с холодным оружием стал словесный конфликт, который произошел возле кассы АЗС.

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Фото и видео: Telegram / SHOT