Самокатчики в Екатеринбурге сбили пятилетнюю девочку и скрылись

По факту ДТП проводится проверка.

На территории Екатеринбурга электросамокатчики сбили пятилетнюю девочку. Соответствующей информацией со СМИ поделились сотрудники местной Госавтоинспекции по Свердловской области. Полицейские объяснили в социальных сетях, что инцидент зафиксирован еще 8 апреля по улице Металлургов, когда двое злоумышленников на самокате выехали на дорогу. Далее транспортное средство полном ходу врезалось в ребенка, который переходил дорогу за руку с мамой на зелёный сигнал светофора. На опубликованных кадрах видно, что пешеходы упали друг на друга. В результате данного происшествия несовершеннолетняя была экстренно госпитализирована с травмой головы. А виновники дорожной аварии скрылись с места событий.

По факту происшествия организована проверка. пресс-служба ГИБДД по региону

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Фото и видео: Госавтоинспекция Свердловской области