В Иркутске директор и инженер лесоперерабатывающего предприятия обвиняются в коммерческом подкупе

Противоправную деятельность выявили полицейские и СК по Красноярскому краю.

На территории Кежемского района города Иркутска местный директор и сотрудник производственной компании обвиняются в передаче коммерческого подкупа в особо крупном размере. Соответствующее заявление в социальных сетях опубликовали сотрудники пресс-службы российских правоохранительных органов и Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии. Специалисты уточнили, что ведется уголовное дело по части 4 статьи 204 УК РФ, а также по части 3 статьи 204.1 УК РФ.

В надзорном ведомстве отметили, что в период с июля 2021 по октябрь 2024 года предприниматель из Иркутска через посредника на регулярной основе передавал коммерческий подкуп главному инженеру лесоперерабатывающего предприятия. Незаконное материальное вознаграждение предназначалось за предоставление бизнесмену конкурентных преимуществ при поставке комплектующих для оборудования. Фигурант расследования отправил соучастнику преступления сумму, превышающую 1,8 миллиона рублей.

Выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В настоящее время устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности фигурантов. пресс-служба МВД РФ

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Фото и видео:ГС У СК по Красноярскому краю и Хакасии, МВД по Красноярскому кра.