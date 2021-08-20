В центре Петербурга пешеход попал под колеса байкера

Авария произошла в зоне пешеходного перехода.

Вечером 19 августа в Центральном районе Петербурга произошло ДТП с участием мотоциклиста. В сети появилось видео с моментом аварии.

Около 21:40 на Литейном проспекте мотоциклист не пропустил пешехода, переходящего на зеленый сигнал светофора, и сбил его с ног. В результате мотоциклист вылетел со своего железного коня на дорогу, пешеход также упал на асфальт.

Водитель мотоцикла не пострадал, состояние пешехода уточняется.

Ранее мы писали, что иномарка насмерть сбила пешехода на Колпинском шоссе.

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