Мотоциклист протаранил скорую помощь на перекрестке Софийской улицы в Петербурге

Скорая с сиреной и проблесковыми огнями столкнулась с байкером в Петербурге.

На Софийской улице в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием мотоциклиста и автомобиля скорой помощи. Очевидцы сообщили, что водитель двухколесного транспорта получил тяжелые травмы и оказался в реанимации.Об этом сообщает 78.ru.

Авария произошла днем 11 сентября на одном из перекрестков Софийской улицы. Карета скорой помощи двигалась с включенными проблесковыми маячками и сиреной. При пересечении перекрестка в заднюю правую часть автомобиля врезался мотоциклист.

По предварительным данным, водитель мотоцикла не уступил дорогу спецтранспорту. Удар пришелся в заднюю часть машины, после чего мужчина получил тяжелые травмы. Его госпитализировали в реанимационное отделение.

Экипаж скорой помощи не пострадал и продолжил работу после оформления происшествия сотрудниками дорожной полиции. Обстоятельства аварии уточняются.

Фото: Piter.TV