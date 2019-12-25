На Васильевском острове мотоциклист попал под колеса внедорожника

Сведений о состоянии пострадавшего нет.

Утром 5 августа в Василеостровском районе Петербурга произошла авария с участием мотоциклиста и внедорожника. В сети появились фотографии с места происшествия.

По словам очевидцев, байкер попал под колеса иномарки на Малом проспекте В.О., у Смоленского кладбища. На место ДТП прибыли две машины скорой помощи. О состоянии пострадавшего сведений нет.

Из-за аварии на участке Малого проспекта В.О. осложнено движение. Участники ДТП полностью перекрыли одну из полос.

Ранее мы писали, что после ДТП в Сосновом Бору госпитализировали трехлетнюю гражданку США.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Елена Вахрушева