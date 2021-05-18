Неизвестный мотоциклист освобождал дорогу для "скорой помощи" в Петербурге

Мужчина на мотоцикле стучал в окна и показывал водителям, что нужно перестроиться.

Мотоциклист освобождал дорогу для "скорой помощи" в Петербурге. Действия мужчины, которого назвали "героем дня", попали на видео.

"Скорая" с мигалками застряла в пробке у развязки с Народной улицей, однако потом на трассе появился мотоциклист. Он стал просить водителей освободить дорогу и жестом показывал следовать за ним. Медицинские работники положительно оценили поступок незнакомца и назвали его "героем дня". Карета "скорой" смогла проехать по свободному коридору и в итоге выбраться из пробки.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что было с водителем, который не захотел пропускать "скорую помощь".

Видео: YouTube / 1990