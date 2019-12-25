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Мотоциклист получил серьезные травмы в ДТП в Тайцах
14 августа, 16:23
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lizapoluda

Мотоциклист получил серьезные травмы в ДТП в Тайцах

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произошло столкновение с иномаркой.

В пятницу, 14 августа, в поселке Тайцы Гатчинского района произошло ДТП с участием Шевроле Нива и мотоцикла Хонда. С места происшествия госпитализирован мотоциклист. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительным данным, авария произошла  у дома № 7 по Елизаветинскому переулку. Водитель мотоцикла 1993 года рождения получил тяжелые травмы.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что в аварии на трассе "Кола" погибла пожилая женщина.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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