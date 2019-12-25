Мотоциклист получил серьезные травмы в ДТП в Тайцах

произошло столкновение с иномаркой.

В пятницу, 14 августа, в поселке Тайцы Гатчинского района произошло ДТП с участием Шевроле Нива и мотоцикла Хонда. С места происшествия госпитализирован мотоциклист. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительным данным, авария произошла у дома № 7 по Елизаветинскому переулку. Водитель мотоцикла 1993 года рождения получил тяжелые травмы.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что в аварии на трассе "Кола" погибла пожилая женщина.

Фото: Piter.TV