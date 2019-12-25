Мотоциклист на проспекте Непокорённых сбил человека

Пострадавший пожилой пешеход госпитализирован.

Мотоциклист на проспекте Непокорённых в Петербурге сбил человека. Подробности стали известны в четверг, 13 мая. Авария произошла у дома №63А в Калининском районе, фото с места ДТП появилось в соцсетях.

По предварительной информации, мотоциклист остался жив, а пострадавший пожилой пешеход (1948 года рождения) госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии.

Авария у входа в ЦПКиО имени Кирова, которая произошла накануне, спровоцировала пробку, сообщается об одном пострадавшем. На проспекте Энгельса 46-летний житель Карелии сбил двух школьниц на мотоцикле Kawasaki. Пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней тяжести. На данный момент по факту происшествия проводится проверка.

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность официальная страница