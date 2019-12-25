  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мостовой назвал фаворита в матче Франция — Испания
Сегодня, 15:06
149
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Мостовой назвал фаворита в матче Франция — Испания

0 0

Эксперт объяснил, какие преимущества есть у команд.

В полуфинальном матче Франция — Испания, который запланирован на 14 июля на стадионе AT&T Stadium в американском городе Далласе, небольшое преимущество имеет сборная Франции. Такое мнение в разговоре с журналистами телеканала "360.ru" сделал  легенда советского и российского футбола Александр Мостовой. Специалист сравнил  две национальные команды по линиям и пришел к выводу о том, что вратари и центр поля  у оппонентов примерно равны, но в обороне и в атаке небольшое преимущество на стороне представителей из Парижа. Эксперт добавил, что он сам много лет проживал на территории Испании, поэтому симпатизирует сборной именно этой европейской страны. Однако профессиональный взгляд на ситуацию заставляет его выбрать французов как победителей предстоящей игры.

Я, конечно, болею за Испанию. Но если смотреть профессионально, состав Франции немного сильнее. Именно индивидуальное мастерство на такой стадии зачастую решает исход матчей. Поэтому небольшое преимущество я отдаю Франции.

Александр Мостовой, футбольный эксперт

Сергачёв сравнил СКА Арену со стадионом в Монреале перед Матчем года.

Фото: pxhere.com

Теги: александр мостовой, испания, франция, чемпионат мира
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт, Футбол в России и Европе,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии